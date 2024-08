A Trani il primo memorial per il professor Mauro Cignarelli

11 foto Primo memorial per il professor Mauro Cignarelli

Si è tenuto ieri, domenica 25 agosto 2024, il primo memorial per il professor Mauro Cignarelli. Una giornata all'insegna dello sport, della musica e di quel bagaglio di valori che il professore ha lasciato alla cittadinanza tranese.Promotore dell'evento è stato il Circolo "Prof. Mauro Cignarelli"; i suoi consociati, infatti, memori della grande passione per il nuoto del professore, ha pensato di dedicargli una natalonga – della distanza di 1400 m - disputata proprio nella baia del lungomare di Colonna, dove il professore nuotava abitualmente con i suoi allievi, come ricorda il dott. Antonio Sasso, presidente del circolo. Proprio questa occasione è stata proficua per dare impulso alla raccolta di firme per la petizione finalizzata ad intitolare al professore la baia, attualmente senza nome, che si estende dalla Villa Comunale fino al Monastero di Santa Maria di Colonna.La manifestazione ha beneficiato della collaborazione di diverse associazioni e ha inoltre ottenuto il Patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Provincia BAT. La Lega Navale di Trani ha fornito un fondamentale supporto logistico, insieme al lido Aquae, punto di partenza della natalonga e al lido dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI), punto di approdo. La sicurezza della natalonga, inoltre, è stata garantita dall'Associazione Amici del Mare, che sotto il suo braccio potente ha assicurato una manifestazione sicura per tutti i partecipanti. Un ulteriore supporto lo hanno fornito anche l'Atletica "Tommaso Assi" e la "Tommaso Assi sezione Triathlon", la "Sport and Events" e la "Di Palma Sport", con sede a Bari e Trani, di cui fanno parte alcuni degli atleti che hanno partecipato all'odierna natalonga, tra cui i primi due classificati di oggi, forti dalla recente vittoria nei campionati regionali.All'approdo, i primi tre classificati nella categoria maschile sono stati Fedele Cafagna, Gialuca Capogrosso e Lorenc Felequi, mentre nella categoria femminile si sono classificate sul podio Teresa Chieppa, Marica di Pinto e Valeria Giuliano.La giornata, iniziata in musica, grazie alla collaborazione del DJ Mario Grilli e dello speaker Giuseppe Curci, che ha seguito gli sviluppi della natalonga, si concluderà allo stesso modo con il concerto in memoria del professor Cignarelli, presso lo Scialà, a Trani, dove si esibiranno gli "Slick Steve and the Gangsters", con il loro travolgente ritmo rock 'n roll.Il bilancio di questa prima edizione del memorial è sicuramente positivo. La cittadinanza ha partecipato con grande interesse all'evento, anche tramite la raccolta firme per l'intitolazione della baia al professor Cignarelli. Questa natalonga, secondo il dottor Antonio Sasso, ha avuto un alto valore simbolico, poiché ha rievocato quella grande passione che il prof. nutriva per il nuoto, e per lo sport in generale. Inoltre, osserva il dottor Sasso, questa manifestazione è stata la prima a disputarsi nelle acque della baia del lungomare; infatti, prima d'ora, nessuno – al di fuori del professor Cignarelli – si era mai cimentato nella traversata della baia. Per il futuro, quindi, il presidente del Circolo "Prof. Mauro Cignarelli" si augura che questa natalonga possa fare da apripista a diverse ed ulteriori manifestazioni sportive, anche di tipo agonistico.A proposito di futuro, il Circolo intitolato al professore, come afferma il dottor Antonio Sasso, è già all'opera per celebrare la seconda edizione del memorial.