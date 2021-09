A Trani in scena il Primo Premio Nazionale Don Uva

Una serata prestigiosa che unirà musica, spettacolo e solidarietà con tanti illustri ospiti nel segno di Don Uva. Tutto pronto a Trani nella suggestiva piazza Duomo per il gran finale di Fuori Museo, la kermesse ideata ed organizzata dalla Fondazione Seca Polo Museale che questa sera alle 21.00 chiuderà l'edizione 2021 con uno spettacolo di gala per la prima edizione del premio nazionale Don Uva.Un uomo la cui umanità traspariva da ogni sua parola e da ogni suo comportamento soprattutto nei confronti degli ultimi e dei più deboli. Con infaticabile e certosina pazienza era riuscito a testimoniare negli anni la sua fede in Cristo sofferente che gli aveva permesso di essere il precursore di una ventata di novità per tutto l'ambiente ecclesiale mettendo al centro le persone sofferenti nella loro globalità.Oggi, per i 99 anni dell'Opera Don Uva, in prospettiva dell'ormai imminente celebrazione del centenario di fondazione della Casa Divina Provvidenza - oggi Universo Salute - e della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, nasce la prima edizione del Premio Nazionale "Don Pasquale Uva" organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. e Universo Salute.Il premio, come ci illustra il Dott. Marcello Paduanelli, Direttore Amministrativo e Affari Generali di "Universo Salute – Opera Don Uva" è intitolato ad un uomo che ha creato una struttura che potesse accogliere gli ammalati considerati davvero gli ultimi a cui ha dedicato la propria vita; il riconoscimento sarà consegnato durante la serata di gala che si svolgerà sabato 11 settembre alle ore 21.00 in Piazza Duomo a Trani."Il premio - spiega il Cav. Natale Pagano della Fondazione S.E.C.A. - è dedicato ad una figura umana e spirituale così importante che ha dettato scelte organizzative ed artistiche precise in linea con le motivazioni sociali del riconoscimento che sarà consegnato ad una personalità illustre durante una serata importante che vedrà insieme musica, parole e tanta solidarietà".Per scoprire il nome di chi riceverà il primo premio Don Uva bisognerà attendere questa sera. Al momento sono stati svelati solo i nomi degli ospiti dello spettacolo che sarà presentato da Beppe Convertini e Alfredo Nolasco: Luisa Corna, Ron, il tenore Aldo Caputo, Fausto Leali, l'Orchestra Giovanile della Valle d'Itria diretta dal maestro Antonio Palazzo e l'attore Sebastiano Somma incorniceranno una serata che sicuramente sarà indimenticabile.L'ingresso è gratuito, obbligatorio il green pass.Per info e prenotazioni: 0883/582470.