Panariello mattatore in piazza Duomo: la sua "Story" piace al pubblico

Circa due ore di spettacolo, circa due ore di allegria, uno vero e proprio "One man show" quello che Giorgio Panariello ha tenuto ieri sera in piazza Duomo con lo spettacolo dal titolo "Story", testo inedito ed autobiografico dell'artista (attore, presentatore e tanto altro) toscano.Dopo Gianna Nannini e Samuele Bersani, lo show di Giorgio Panariello è stato la terza date della rassegna "Fuori Museo 2021" ideata ed organizzata dalla Fondazione Seca Polo Museale di Trani e dalla Vurro concerti, che sta riscuotendo uno strepitoso successo.Esperto mattatore il Giorgio ha tenuto il palco molto bene, ha raccontato a modo suo i suoi "primi passi", dagli esordi ai più grandi successi: la storia di un giovane cameriere della Versilia pieno di sogni ed ambizioni, che lo porteranno a diventare uno dei show man più conosciuti in Italia, passando anche da "La Lampara" di Trani: Panariello lo ha ricordato con grande simpatia, raccogliendo applausi e sorrisi, sottolineando di essere stato su quell'importante palcoscenico negli anni degli esordi, quando impersonava uno spogliarellista sui generis.Comico trasformista, conduttore, autore, regista e artista completo, Giorgio Panariello ha raccolto i consensi maggiori nell'interpretazione mitica di Renato Zero: cantando quel "Più su" non ci si accorge davvero della differenza fra i due artisti.Questa sera in Piazza Duomo proseguono gli appuntamenti: la XII edizione del Festival letterario biscegliese "Libri nel Borgo Antico" si apre con un prologo nella città di Trani organizzato in collaborazione con Fondazione Seca - Polo Museale di Trani e Opera Don Uva - Universo Salute. Ospiti della serata di sabato 21 agosto in Piazza Duomo saranno due degli autori più conosciuti e amati della narrativa italiana: Diego De Silva e Maurizio De Giovanni, due campioni del giallo che hanno tratteggiato personaggi indimenticabili. L'inizio dell'evento è previsto alle ore 20. Si accede gratuitamente con prenotazione obbligatoria. L'accesso alla piazza sarà consentito a coloro che potranno attestare il possesso della certificazione verde covid-19, come da recenti disposizioni governative.