Fuori Museo, a Trani arriva Enrico Brignano col suo "Un'ora sola li vorrei"

Musica, spettacoli, eventi. Prosegue in Piazza Duomo a Trani la rassegna Fuori Museo 2021. La kermesse, ideata ed organizzata dalla Fondazione Seca Polo Museale in collaborazione con la Vurro concerti e Admanagement one proseguirà il 9 settembre quando sul palco di Fuori Museo si esibirà Enrico Brignano con lo spettacolo Un'ora sola vi vorrei. Reduce da una trionfale tournée invernale nei più importanti palazzetti dello sport di tutta Italia, Enrico Brignano torna sulle scene con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un'ora e mezza di spettacolo. Sì, un'ora e mezza. Ma il titolo dice "un'ora sola". Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?Il 10 settembre invece arriverà Gigi D'Alessio con il suo live acustico Mani e voce. Dopo l'esplosivo successo dell'album "Buongiorno" che a settembre ha debuttato direttamente al N. 1 della classifica ufficiale FIMI, Gigi D'Alessio completa questo capitolo musicale che ha rappresentato un importante momento di rinnovata energia creativa grazie alla collaborazione con i nuovi talenti della scena urban partenopea ma allo stesso tempo porta in luce una nuova essenza del mondo dei sentimenti e delle emozioni più intime. Nasce così "Buongiorno Special Edition 2021", il nuovo disco di Gigi D'Alessio, che contiene tutti i brani della prima edizione di "Buongiorno", con l'aggiunta di un secondo CD con 12 canzoni, 4 inediti e tanti nuovi featuring.Le stesse canzoni che saranno protagoniste del live "Mani e Voce", in cui D'Alessio tornerà a calcare i palchi di importanti teatri e arene, accompagnato solo da ciò che è più essenziale: il suo pianoforte e la voce.I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali. Per partecipare agli spettacoli è necessario avere il green pass.