Sane risate con Enrico Brignano: ben più di "Un'ora sola.."

Non "Un'ora sola" ma ben più di due ore ininterrotte di spettacolo e di sane risate ieri sera per lo show dell'attore Enrico Brignano, nell'ambito del calendario della rassegna "Fuori Museo 2021" ideata ed organizzata dalla Fondazione Seca Polo Museale di Trani e dalla Vurro concerti: un viaggio nel tempo della comicità, dalla preistoria ai nostri giorni, dal big bang a Leonardo da Vinci, dalla rivoluzione francese alla paura del vaccino, con molti riferimenti ala quotidianità e alle "situazioni comiche" contemporanee.Ma di certo non solo covid nella raffica di battute del comico romano, che passa da un'era all'altra con intermezzi musicali e leggeri balletti ben curati a fargli da spalla: le criticità degli italiani, la burocrazia e le paure, i confronti fra le lingue ed i modi di dire, un repertorio in un certo senso classico per ogni showman nazional-popolare che si rispetti, che fa presa sul pubblico eterogeneo nello scenario della piazza sempre più bella, ordinata e distanziata, senza che nessun sabaudo invidiandone l'unicità e la bellezza possa trovarne difetti e pagliuzze senza vedere le proprie travi.Stasera ancora spettacolo per "Fuori Museo": Vurro concerti porta sul palco Gigi D'Alessio con "Mani e Voce Tour". E lo spettacolo è assicurato.