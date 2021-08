Notte magica in piazza Duomo con il concerto di Gianna Nannini

Notte magica quella vissuta in piazza Duomo, con la Gianna nazionale sul palco per l'apertura della la rassegna Fuori Museo 2021 ideata ed organizzata dalla Fondazione Seca Polo Museale di Trani in collaborazione con la Vurro concerti". Tutto esaurito, entrata con green pass alla mano, rispetto delle norme sul distanziamento, e Gianna Nannini ha portato su uno dei più bei teatri all'aperto d'Italia una sua versione inedita, con formazione piano e voce, accompagnata solo da un pianista. Una dimensione più intima, per abbracciare i suoi fan e sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.La rocker di origini senesi ha infilato in scaletta tutti i suoi successi, iniziando dal suo ultimo album "La Differenza", ma anche il suo repertorio più conosciuto dal pubblico, tra cui brani come "I Maschi" e "Sei nell'anima", "Bello e impossibile", con una carica di grande intensità, con una voce dalle mille sfaccettature: fragile e combattiva, forte e sensibile, ma anche grintosa ed energica.Un concerto che ha coinvolto la platea da sold out, con quella preziosa antologia di un'artista unica, che ha saputo associare a testi e musica una vena comunicativa che l'ha fatta amare anche a chi non ama il rock. E la notte magica tranese si è conclusa su quelle note diventate un inno, che dal 1990 ad oggi hanno acquistato ancora più significato e passionalità.Un grande esordio per la rassegna "Fuori Museo", che continua il 19 agosto con Samuele Bersani, il 20 agosto con lo show di Giorgio Panariello, il 9 settembre con Enrico Brignano, il 10 settembre Gigi D'Alessio.I biglietti per tutti gli spettacoli a pagamento sono disponibili su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali. Ricordiamo inoltre che, a partire da venerdì 6 agosto 2021, secondo le vigenti norme, per assistere agli spettacoli dal vivo ci sarà l'obbligo di presentare all'ingresso il GREEN PASS che attesti: la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni; la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell'isolamento o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato).