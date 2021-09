Gigi D'Alessio brilla nell'estate tranese ed è sold out

Niente da fare: Gigi D'Alessio o si ama o si detesta. E ieri sera in piazza Duomo i suoi fans tranesi - quelli che sono riusciti a partecipare visto il tutto esaurito - hanno dimostrato con entusiasmo e cori ad accompagnare le sue celebri canzoni tutto il loro amore.Non ha mancato di celebrare la bellezza di Trani e di un palco tra i più belli d'Italia, con la cattedrale a fare da scenografia dalla bellezza maestosa e elegante, come gli artisti che negli ultimi due mesi l'hanno preceduto ma ha aggiunto un ringraziamento speciale per le coccole di cui lo riempiono - culinarie soprattutto, c'è da immaginare - Michele e Loredana di Corte in Fiore.E lo scenario anche ieri sera bellissimo lo è davvero, a dispetto di detrattori - o detrattrici - che hanno manifestato disappunto quanto alla scelta di ospitare concerti davanti alla bianca cattedrale: le fotografie testimoniano un palco che lascia ammirare il monumento in tutta la sua luce e purezza.