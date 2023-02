A Trani la biblioteca itinerante del libro accessibile

Hanno preso avvio le visite guidate e gli incontri previsti nel calendario delle attività della Biblioteca itinerante di Lettori alla pari che sarà a Trani nella Biblioteca comunale fino a sabato 18 febbraio. Le prime classi sia nella mattinata che nel pomeriggio hanno usufruito delle visite guidate e si sono immerse nella conoscenza dei libri accessibili: libri in Braille, audiolibri, libri in LIS, Silent Book, libri CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e in simboli.Sui libri in CAA, sulla funzione della CAA nella didattica a scuola e nell'attività logoterapeutica, la tappa di Trani della Biblioteca itinerante dedica 3 momenti formativi speciali, destinati a insegnanti di ogni ordine e grado.Il primo degli appuntamenti sarà mercoledì 15 febbraio (ore 16:30). Titolo del seminario "Che meraviglia i simboli", un vero e proprio laboratorio sperimentale di ricerca della meraviglia nei simbolia cura di Lucia Suriano, docente di lettere della scuola secondaria di primo grado.Il secondo appuntamento sarà venerdì 17 febbraio (ore 16:30). Il titolo è "Lettura accessibile e CAA". Si tratta di un incontro formativo aperto a logopedisti, insegnanti, educatori, genitori a cura di Eva Inchingolo, logopedista.Il terzo e ultimo appuntamento sarà sabato 18 febbraio (ore 17:15). Il titolo dell'incontro formativo aperto a logopedisti, insegnanti, educatori, genitori è "Leggo da solo con la CAA. La nuova frontiera della lettura autonoma" con Maria Manuela Mennitti e Lorenzo Tomacelli autrice e illustratore del libro "1,2,3…ARRIVA ALFABETO'" di Homeless Book, 2022.