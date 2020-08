A Trani la prima edizione di "Notte d'autore"

Sabato 5 settembre ore 20;30 presso la pista esterna del Palazzetto dello Sport si terrà la prima edizione di "Notte d'autore" una esibizione di Performing Art unica nel suo genere nel contesto cittadino. Questa prima edizione vede la partecipazione e la collaborazione fra diverse associazioni presenti sul nostro territorio impegnate a dar lustro culturale ed artistico alla città con il fine di voler creare uno spettacolo innovativo e coinvolgente."La legge del Sognatore" è questo il titolo dato alla esibizione, parafrasando Fellini destinatario insieme al musicista Nino Rota ed Ennio Morricone del tributo della manifestazione. Le associazioni cittadine coinvolte sono: A.S.D. Skating di Marisa Mancini, associazione culturale musicale Domenico Sarro, Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni", Il carro dei Guitti, Con.te.sto, Time Out, Studio Danza, Trani Tradizioni. Uno sforzo comune da parte di professionisti che mettono, in maniera volontaria, le loro competenze a servizio della città per uno spettacolo coinvolgente ed inclusivo.Nello spettacolo si intende risaltare il linguaggio innovativo e di ricerca degli artisti omaggiati per un'offerta artistico-culturale di grande pregio che intende mettere in atto la massima shakespeariana "Noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni", attraverso il tributo ad artisti come Fellini che ha interpretato il mondo attraverso i linguaggi del sogno. Immagini oniriche e visioni surreali hanno sempre caratterizzato la sua poetica , ricordato quest'anno nel centenario dalla sua nascita passando a colui che meglio ha captato tale poetica traducendola in musica Nino Rota e omaggiando anche Ennio Morricone recentemente scomparso, un uomo capace di dar vita alle immagini con la magia della musica. Uno spettacolo che coniuga pattinaggio artistico, musica, teatro, danza, scenografia e arti circensi avviluppando per un lasso di tempo lo spettatore in uno spettacolo emozionale che sarà proiettato. In un'esperienza da vivere più che da raccontare, in una completa immersione e fusione con l'arte in tutte le sue forme. La manifestazione rispetterà le norme Anticovid, misurazione temperatura uso obbligatorio della mascherina, distanziamento fisico.