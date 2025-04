A Trani preghiera ecumenica con la comunità ortodossa in memoria di Papa Francesco

Un momento di intensa spiritualità e comunione animerà la serata di venerdì 25 aprile, alle ore 19:30, nella Chiesa del Carmine. L'intera cittadinanza è invitata a partecipare alla preghiera ecumenica per il Santo Padre Francesco, recentemente scomparso, promossa come segno tangibile di unità tra le confessioni cristiane.All'iniziativa prenderà parte anche la comunità ortodossa, per un incontro che travalica i confini delle singole tradizioni religiose e si fa espressione autentica di fraternità, nel nome di un pontefice che ha dedicato la sua vita al dialogo, alla pace e alla misericordia.L'evento organizzato da Padre Enrico Moscetta si propone come un'occasione di raccoglimento collettivo, aperto a tutti – credenti e non – per ricordare Papa Francesco, il suo messaggio di amore universale, e pregare insieme nel silenzio e nella condivisione.Una Trani che si stringe in un abbraccio spirituale, capace di unire comunità diverse nel rispetto reciproco e nel desiderio comune di onorare la figura di un uomo che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e del nostro tempo.