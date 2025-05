Santa Messa in suffragio di Papa Francesco a Trani

La comunità pugliese dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani si riunirà in preghiera per Papa Francesco con una celebrazione eucaristica in suo suffragio. L'appuntamento è fissato per sabato 31 maggio 2025 alle ore 18.00, presso la cripta della Cattedrale di Trani, luogo di particolare significato spirituale per la Chiesa locale.L'iniziativa, promossa dalle Unioni pugliesi dell'UGCI, intende essere un momento di raccoglimento e gratitudine per il servizio pastorale di Papa Francesco alla guida della Chiesa universale. L'invito alla partecipazione è rivolto non solo agli appartenenti all'UGCI, ma anche a tutti i fedeli che desiderano rendere omaggio spirituale a Papa Francesco, rinnovando il proprio impegno cristiano sull'esempio del suo magistero.