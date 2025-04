Cattolici, ortodossi e luterani uniti in preghiera per Papa Francesco

Un grande momento di preghiera ecumenica, fra cattolici, ortodossi e luterani, in suffragio di Papa Francesco, ha avuto luogo nella Chiesa del Carmine, in Tran: una veglia ecumenica in rito cattolico e in rito ortodosso a seguito della Santa messa serale.L'occasione di questo evento, organizzato dai padri Barnabiti, è stata offerta da una richiesta di Padre Michele Driga, sacerdote della Parrocchia ortodossa rumena di Bari, di poter pregare il canto dell'Akathistos, presso l'antica icona bizantina della Madonna della Fonte, custodita nella Chiesa del Carmine a Trani.Infatti, tradizionalmente, la Chiesa Ortodossa celebra questa festa, ogni anno, il venerdì dopo la Pasqua, mentre nella nostra Chiesa, l'icona viene venerata il sabato dopo la Pasqua. La coincidenza delle festività pasquali delle due Chiese, ha comportato, quest'anno, la coincidenza anche di questa celebrazione mariana. Al momento in cui è pervenuta la richiesta da parte della Chiesa ortodossa, però, era già in programma, nella Chiesa del Carmine, la celebrazione di una Veglia di preghiera per il Santo Padre Francesco: si è concordato, così, di pregare insieme, per la medesima intenzione, come fratelli cristiani.Giunta la notizia al Rev. Francesco Barile, pastore Luterano di Corato, anch'egli ha desiderato, poi, unirsi a questo momento di preghiera. Alla preghiera comune, guidata da Padre Giovanni Nitti, barnabita, è seguita la preghiera per i sacerdoti defunti in rito bizantino, guidata da P. Michele Driga, insieme ad altri due sacerdoti ortodossi, fra cui Padre Ioan Diaconou, parroco della parrocchia ortodossa di Trani, che si riunisce nella nostra città, presso la Chiesa di San Martino.Al termine della preghiera ecumenica in suffragio del Santo padre defunto, la comunità ortodossa, presente con un gruppo di fedeli, davanti all'icona della Madonna della Fonte, ha eseguito il canto dell'Akathistos, un antico inno orientale alla Madre di Dio. Folta e sentita la partecipazione dei fedeli.