A Trani torna Vincenzo Schettini con il suo corso gospel

Vincenzo Schettini torna nuovamente a Trani ed ancora con il Wanted Chorus di cui è direttore. Il professore de "La fisica che ci piace" ha voluto fortemente Trani come tappa del tour "We are Christmas - The Gospel Show 2023" e si esibirà venerdì 29 dicembre (porta ore 20.30, inizio ore 21) nel centro parrocchiale di San Magno.L'iniziativa, sostenuta dalla Città di Trani, incarna la celebrazione del potere unificante del gospel, dell'armonia e dello spirito del Natale. D'altronde ogni concerto diretto da Schettini è un'esaltante celebrazione di unità e speranza, che porta nei cuori l'essenza del gospel e la magia delle festività.Per motivi di capienza, è necessario prenotazioni per assistere all'evento, utilizzando l'indirizzo mail postoevento@gmail.com L'accesso all'evento sarà confermato con mail di riscontro di conferma della prenotazione.Nella mail è necessario indicare nome, cognome, data di nascita e contatto telefonico del partecipante.