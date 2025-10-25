A "Tu si que vales" Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista"

"Ho settantuno anni e amo la musica, potrei ballare anche tutta la notte! Siamo abituati a vederlo "tarantolare" con i suoi balli scatenati accompagnati dal suo irresistibile sorriso e questa sera a "tu si sue vales " su canale 5 il tranese Mimmo Nuzzolese ne ha inventato un'altra delle sue per non ripetersi, con l'esibizione da "ballerino trasformista". "Ma adesso arrivano anche i preti?", ha esclamato la Littizzetto vedendo arrivare il nostro concittadino in abito talare; "Sono don Mimmo da Trani e sono pronto a danzare per tutti voi", e così Mimmo si è scatenato tra balli e trasformismi rapidissimi. "Non è il 70 che conta nella tua vita ma il 30": così Paolo Bonolis lo ripaga della delusione di non essere riuscito a conquistare il passaggio alla fase successiva con solo il 30% del pubblico che gli attribuisce un voto positivo, ma gli applausi e gli apprezzamenti, con Sabrina Ferilli in testa a elogiarne la vitalità e l'amore per la vita, non mancano; e Mimmo non solo va via col sorriso ma con l'approvazione comunque di tutto il pubblico e dei quattro giurati che ne ammirano il coraggio, il sorriso e la simpatia.