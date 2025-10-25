IMG WA
IMG WA
Vita di città

A "Tu si que vales" Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista"

Bonolis tifa per lui ma i sí non bastano nonostante la simpatia e l'energia travolgente

Trani - sabato 25 ottobre 2025 21.49
"Ho settantuno anni e amo la musica, potrei ballare anche tutta la notte! Siamo abituati a vederlo "tarantolare" con i suoi balli scatenati accompagnati dal suo irresistibile sorriso e questa sera a "tu si sue vales " su canale 5 il tranese Mimmo Nuzzolese ne ha inventato un'altra delle sue per non ripetersi, con l'esibizione da "ballerino trasformista". "Ma adesso arrivano anche i preti?", ha esclamato la Littizzetto vedendo arrivare il nostro concittadino in abito talare; "Sono don Mimmo da Trani e sono pronto a danzare per tutti voi", e così Mimmo si è scatenato tra balli e trasformismi rapidissimi. "Non è il 70 che conta nella tua vita ma il 30": così Paolo Bonolis lo ripaga della delusione di non essere riuscito a conquistare il passaggio alla fase successiva con solo il 30% del pubblico che gli attribuisce un voto positivo, ma gli applausi e gli apprezzamenti, con Sabrina Ferilli in testa a elogiarne la vitalità e l'amore per la vita, non mancano; e Mimmo non solo va via col sorriso ma con l'approvazione comunque di tutto il pubblico e dei quattro giurati che ne ammirano il coraggio, il sorriso e la simpatia.
IMG WAIMG
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
25 ottobre 2025 Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente "
25 ottobre 2025 La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente"
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
25 ottobre 2025 Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità
25 ottobre 2025 ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità
Successo per l'apertura di "Venerdì a Teatro ": Eduardo De Filippo emoziona Trani
25 ottobre 2025 Successo per l'apertura di "Venerdì a Teatro": Eduardo De Filippo emoziona Trani
41
Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio
Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T
25 ottobre 2025 Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T
La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS " di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari
25 ottobre 2025 La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.