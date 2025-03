ACQ al lavoro per i riversamenti fognari sul Lungomare di Trani, ma che cosa è successo?

Social Video 1 minuto AQP al lavoro per i riversamenti fognari sul Lungomare

Da stamani una squadra di tecnici dell'Acquedotto Pugliese sta lavorando per la sistemazione del guasto che ha causato, lo scorso 08 marzo, il riversamento in mare di "fogna nera" nel tratto del Lungomare di Trani all'altezza della ex Sciala di Torelli. La notizia aveva allarmato non poco i residenti ed i cittadini, lo spettacolo non era dei migliori e le acque nere che abbondantemente, tipo cascata si sono riversate in mare, hanno scatenato non poche polemiche.Che cosa è successo? Stamani abbiamo parlato un tecnico dell'AQP che ci ha riferito : "Si è rotta, per corto circuito, la pompa elettrica che asserve il servizio di fognatura della zona. La pompa idraulica, in quel punto, che non è in piano, dove di fatto vengono raccolte gran parte delle acque nere del Lungomare Cristoforo Colombo, ha smesso di spingere i liquami verso la canalizzazione fognaria principale che si trova su Via Malcangi. Si è creato quindi un over di materiale nello spazio di accumulo, causandone l'uscita ed il riversamento". L'intervento si concluderà, data l'emergenza, in mattinata: "Il disservizio - ha concluso il tecnico - non è stato causato da una cattiva manutenzione o da altre mancanze, sono eventi che accadono ed ai quali si pone rimedio con la sostituzione integrale della pompa idraulica fuori uso".