Ad Maiora, al via oggi i lavori per la nuova sede ad Andria

Al via oggi ad Andria, i lavori per l'apertura della nuova sede degli uffici della casa editrice AdMaiora. Dopo Trani, Roma, Corato e Trinitapoli, l'amministratore unico Giuseppe Pierro mette a segno la quinta rete della sua affermata azienda.Responsabile dell'ufficio sarà Alessandra Pomo, figura storica delle Edizioni AdMaiora. I lavori di ristrutturazione dello stabile di 160 metri quadrati, scelto in via Bisceglie, zona residenziale di Andria, proseguiranno per tutta l'estate, mentre gli uffici saranno operativi a partire da settembre, con 22 postazioni, tutte da occupare. "Oltre la consueta vendita di manuali - ha spiegato il titolare di AdMaiora Giuseppe Pierro - comincerà un lavoro parallelo improntato sui corsi di formazione professionale, sempre restando nell'ambito dell'editoria tecnico-giuridica.Questo permetterà a noi di continuare a cavalcare l'onda del successo che ci siamo costruiti con impegno e tenacia, di valorizzare il nostro territorio che ci ha visti nascere e crescere, e contestualmente di assumere nuovo personale, offrendo lavoro e sviluppo". Si arricchisce insomma l'offerta formativa e professionale di AdMaiora. Già questa estate verranno aperte le selezioni per le assunzioni.