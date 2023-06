Addio a Michele De Marinis, è morto l'ex Procuratore di Trani e Bari

È morto oggi all'età di 92 anni il dott. Michele De Marinis, ex Procuratore della Repubblica di Trani e di Bari, Procuratore generale onorario della Corte di Cassazione.Lutto nel mondo della giustizia cittadino, che perde uno stimato professionista che ha a lungo prestato servizio nelle istituzioni anche tranesi: fu a capo della Procura tranese a partire dal 1976 fino agli anni '90, in un territorio che viveva momenti difficili legati alla criminalità organizzata anche locale dell'epoca.I messaggi di cordoglio:"Il presidente Salvatore D'Aluiso, con tutto l'Ordine Forense di Bari, partecipa la scomparsa dell'avvocato Michele De Marinis, e si unisce commosso al dolore della famiglia e dei colleghi Gemma De Marinis e Vito Schilardi"."Gli iscritti alla Camera Penale di Bari, insieme al Presidente, al Direttivo e al Collegio dei Probiviri, partecipano al dolore che ha colpito la famiglia De Marinis - Schiraldi per la scomparsa dell'illustre dott. Michele, già Procuratore della Repubblica di Bari".