Agenda "Dialoghi di Trani" gli appuntamenti del 19 settembre

Ore 10:00 Incontro con l'autrice con Stefania Martino, Adriana Pastore e Luisa Varesano .Un cervello in cerca di un nome

Ore 11:00 Dialogo con Daniel Zaccaro, Edgardo Bisceglia e Cherubina Palmieri Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro.

Ore 18:00 Incontro con l'autrice con Rosa Franco, Rosa Ieva, Francesco Tandoi e Angelica Bilotti

Ore 19:00. Reading a due voci con Antonia Chiara Scardicchio, Carmela Lovero e Monica Contini

Ore 20:00. Spettacolo Introducono Michele Santeramo e Riccardo Losappio Fantasmi – Antonio Barracano

Ore 21:00 . Rassegna musicale .Opificio musicale 2025 .Tanto lontana terra di Marco Podda

Nel cuore pulsante dei "Dialoghi di Trani", la giornata di oggi, venerdì 19 settembre, ci invita a una sosta di riflessione profonda sul tema che definisce questa edizione: #Umanità. Non una parola astratta, ma una domanda viva che interroga il nostro presente e il nostro futuro. Gli appuntamenti previsti per oggi ci guideranno in un'esplorazione necessaria. Cosa significa, oggi, essere umani in un'epoca segnata da intelligenze artificiali sempre più avanzate e da conflitti che sembrano negare ogni briciolo di empatia? Come possiamo custodire la nostra capacità di cura, di compassione e di solidarietà di fronte a un mondo che corre veloce e che spesso ci spinge all'individualismo? Questi gli appuntamenti:Il racconto, all'interno dell'antologia "Il corpo assoluto. Anatomiche storie", ha come protagonista un cervello in cerca d'identità, fra difficoltà e sofferenze connesse alla sua condizione, incomprensioni da parte dei cosiddetti normali neurotipici, sforzi di adattamento alle comuni istanze sociali e relativi crolli emotivi e psichici, nonché atti di bullismo dai mille volti. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS In collaborazione con Insieme per la Vita OdV – ETS - CoratoLuogo: I.C. Rocca Bovio Palumbo D'AnnunzioDaniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresciuto nei cortili delle case popolari, ama il calcio ed in campo è il più forte. Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che per guadagnarsi rispetto deve incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E lui le rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. E' considerato un ragazzo perduto ed irrecuperabile. A segnare la svolta il suo incontro con Don Claudio Burgio, cappellano del carcere. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETSLuogo: IISS A. Moro S. CosmaiNel regno delle chimere – Il dono della vita oltre il dolore. È la storia autobiografica di Laura, una ragazza che a ventuno anni ha lottato tra la vita e la morte subendo un trapianto che le ha cambiato l'esistenzaA cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Associazione Italiana Trapianti Fegato ODV – Delegazione PugliaLuogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum)Vita tua, vita mea . "Non so come andrà, molto probabilmente non tutto andrà bene. Ma posso cercare, qualsiasi cosa accada, di coltivare il bene." Dentro e intorno a questa pienezza, gravida di opportunità, abbiamo scelto di dare a questi diari la forma di uno strumento di meditazione che trascende l'oggetto-libro tradizionale e cerca di farsi parola e pausa insieme. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETSLuogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)Un'emozionante riflessione teatrale sulla giustizia e la pace ispirata a "Il Sindaco del Rione Sanità" di Eduardo de Filippo. Antonio Barracano, un fantasma testimone di ingiustizia, ci sfida: un assassino è per sempre? Un assassino può trovare la redenzione? La pace è possibile senza violenza? C'è spazio per la pace tra vittima e carnefice? Bisogna cercare un modo che consenta di non far dire l'ultima parola alla violenza. Bisogna trovare pace, perché non si abbia bisogno di giustizia. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS . In collaborazione con Comune di Trani - Area WelfareLuogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)Scena drammatica sul tema del confine per voce recitante, mezzosoprano, quartetto d'archi e pianoforte Violino I Giovanni Zonno, Violino II Alfonso Mastrapasqua, Viola Pasquale Lepore, Violoncello Nicola Fiorino, Pianoforte Filippo Balducci, Mezzosoprano Giulia Diomede . In collaborazione con il Palazzo delle Arti "Beltrani"Luogo: Palazzo Beltrani