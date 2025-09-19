Eventi e cultura
Agenda "Dialoghi di Trani" gli appuntamenti del 19 settembre
Gli appuntamenti "OFF" del Festival
Trani - venerdì 19 settembre 2025 10.00
Nel cuore pulsante dei "Dialoghi di Trani", la giornata di oggi, venerdì 19 settembre, ci invita a una sosta di riflessione profonda sul tema che definisce questa edizione: #Umanità. Non una parola astratta, ma una domanda viva che interroga il nostro presente e il nostro futuro. Gli appuntamenti previsti per oggi ci guideranno in un'esplorazione necessaria. Cosa significa, oggi, essere umani in un'epoca segnata da intelligenze artificiali sempre più avanzate e da conflitti che sembrano negare ogni briciolo di empatia? Come possiamo custodire la nostra capacità di cura, di compassione e di solidarietà di fronte a un mondo che corre veloce e che spesso ci spinge all'individualismo? Questi gli appuntamenti:
- Ore 10:00 Incontro con l'autrice con Stefania Martino, Adriana Pastore e Luisa Varesano .Un cervello in cerca di un nome
Luogo: I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
- Ore 11:00 Dialogo con Daniel Zaccaro, Edgardo Bisceglia e Cherubina Palmieri Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro.
Luogo: IISS A. Moro S. Cosmai
- Ore 18:00 Incontro con l'autrice con Rosa Franco, Rosa Ieva, Francesco Tandoi e Angelica Bilotti
A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Associazione Italiana Trapianti Fegato ODV – Delegazione Puglia
Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum)
- Ore 19:00. Reading a due voci con Antonia Chiara Scardicchio, Carmela Lovero e Monica Contini
Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)
- Ore 20:00. Spettacolo Introducono Michele Santeramo e Riccardo Losappio Fantasmi – Antonio Barracano
Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)
- Ore 21:00 . Rassegna musicale .Opificio musicale 2025 .Tanto lontana terra di Marco Podda
Luogo: Palazzo Beltrani