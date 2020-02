Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta per Carnevale la sfilata dei carrelli allegorici

Una grande festa, a cui parteciperanno i bambini delle scuole di paesi limitrofi, è in corso al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta in occasione del martedì grasso.I bambini sfileranno nei corridoi della galleria con i carrelli eco-allegorici da loro realizzati che rimarranno in mostra in piazza Ottagono, nel cuore del Gran Shopping. Si tratta di vere opere d'arte: i carrelli, che di solito vengono utilizzati per la spesa all'interno del centro commerciale, sono stati "vestiti" di abiti coloratissimi, realizzati con bottiglie di plastica, carta e rotoli di cartoncino, scatole di latta, persino grucce e imbuti. Ciascun carrello è legato ad un tema differente, ma tutti a sfondo ecologico: dalla corretta raccolta differenziata al riutilizzo di oggetti che non si usano più, dallo spreco di cibo all'inquinamento selvaggio.Fra i carrelli più gettonati quello con il volto di Greta Thunberg e inerenti al problema "ArcelorMittal" di Taranto. Ma ciò che emerge maggiormente è la preoccupazione dei bambini per il futuro del nostro mare e delle specie marine.I carrelli più significativi verranno votati domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.L'iniziativa è coordinata da Pippoparty in collaborazione con ScartOff di Barletta, eco-bottega che si occupa proprio di riutilizzo di materiali usati e che in occasione del martedì grasso promuoverà il "Gran Galà di Carnevale" per i giovani ospiti del Gran Shopping Mongolfiera.L'obiettivo è stimolare bambini e ragazzi a nuove idee per il recupero di oggetti "scartati" che potrebbero inquinare campagna e città, mari, fiumi e laghi, boschi e montagne, e quindi rovinarne la bellezza. Lo spettacolo è un'esilarante avventura di personaggi allegri e divertenti disposti a tutto pur di non essere buttati."Questa è una delle iniziative a cui teniamo particolarmente", commenta il vicedirettore Antonio Rosiello. "Il nostro centro commerciale vuole essere una moderna agorà, un luogo di incontro e non solo di shopping, in cui ritrovarsi con gli amici e con la famiglia per assistere ad eventi, fermarsi a mangiare e non solo per fare acquisti. Un luogo luminoso e piacevole in cui passare il proprio tempo libero. E crediamo che in questi momenti di relax sia giusto veicolare messaggi importanti come la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo".