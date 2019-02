Al liceo classico di Trani boom di iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020

Il Liceo "F. De Sanctis" continua a crescere e registra un boom di iscrizioni per l'A.S. 2019-2020. Un incremento sorprendente segno che l'utenza ha colto, e quindi premiato, la qualità della didattica e l'efficacia di un'offerta formativa molto variegata e di spessore.L'entusiasmo aumenta anche per la novità dell'asse Pitagora, il Liceo Classico con il potenziamento della matematica, che ha riscosso grande interesse da parte degli utenti e che aprirà orizzonti nuovi nell'ottica di un'armonica congiunzione tra discipline umanistiche e discipline scientifiche.Il Museo Scientifico ESMEA è il segno di un convinto investimento sul terreno della fisica, della scienza e della matematica, perseguito da sempre da parte del De Sanctis. Una full immersion nella logica per risultare più competitivi nella costruzione del proprio futuro.L'azione di orientamento, promossa da liceo tranese e culminata nell'Open Day dello scorso 20 gennaio, ha instaurato canali di dialogo costruttivo con gli alunni della scuola media, ai quali è stata data la possibilità conoscere l'offerta formativa in modo approfondito. Gli alunni impegnati nell'azione di scelta della scuola superiore hanno potuto sperimentare i vari indirizzi del Liceo "F. De Sanctis" anche attraverso un'attenta pianificazione di laboratori pomeridiani che sono stati brillantemente animati dagli studenti liceali.Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Grazia Ruggiero, sostiene un modello di scuola di tipo innovativo, una scuola che, avvalendosi di percorsi culturali solidi, ancorati alla tradizione, si arricchisce di continuo, pronta ad uscire dal perimetro delle aule e ad interfacciarsi con il territorio e con il mondo intero.L'innovazione continua culmina nell'utilizzo di metodologie innovative e didattica digitale applicata a vari campi del sapere, comprese le discipline classiche. Una scuola attenta a mettersi al passo con i tempi, tanto da rendere motivante e sempre attuale il processo didattico.Un plauso va rivolto alla Segreteria del Liceo "F. De Sanctis" che ha gestito la stragrande maggioranza delle domande di iscrizione, giunte prevalentemente su cartaceo da alunni di Trani, di Bisceglie, di Andria, di Barletta, di Corato, di Margherita di Savoia, di Minervino Murge.Nell'attività febbrile di didattica, PON, progettazioni molteplici, il Liceo «F. De Sanctis», con il suo ampio ventaglio di indirizzi (Liceo Classico Tradizionale, Liceo Classico Internazionale, Liceo Classico Asse Pitagora, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale), si prepara ad accogliere con entusiasmo i nuovi iscritti.