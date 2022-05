Pensare il futuro: oggi un incontro per nuove soluzioni di partecipazione culturale

Si terrà oggi alle 18,30 in Biblioteca Comunale, organizzata a cura dell' Assessorato alle Culture in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trani, una conferenza sul tema "PENSARE IL FUTURO: IDEEE STRUMENTI DA LASCIARE AVVENIRE".L'intervento sarà curato dal prof. Michele Casiero, docente di Filosofia presso il Liceo Classico "F. De Sanctis" di Trani.Il cammino verso il futuro intrapreso dal Governo nazionale al fine di rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, attraverso il PNRR, deve essere accompagnato dalla partecipazione culturale di tutti gli individui, in special modo degli anziani, soggetti spesso intrappolati in stereotipi desueti.Ma la preparazione del futuro richiede che ora, nel presente, si aprano nuovi cantieri dell'innovazione delle conoscenze che favoriscano il cambiamento di paradigmi e la ricerca di soluzioni creative partendo dal basso.