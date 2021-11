Locali da adibire a nuove aule nei pressi del liceo classico, Cinquepalmi: «Possesso del costruttore illegittimo e ingiustificato»

«Il Comune di Trani è proprietario da anni (2001) di mq 730 scoperti e mq. 245 coperti (sei vani) da utilizzarsi ad aule scolastiche in prossimità del Liceo Classico De Sanctis, site al piano terra del Condominio Verdemare, avendo finanche sottoscritto con la società Verdemare s.r.l. un atto di transazione nel 2010 ed essendo stata emessa una deliberazione immediatamente eseguibile di giunta comunale (n. 301 del 12/12/2013) relativamente proprio a tali beni». A dichiararlo è l'ex consigliera comunale Mariagrazia Cinquepalmi.«Ad oggi - prosegue - non vi è stata ancora l'immissione in possesso da parte del Comune o la diffida alla società Verdemare s.r.l. a consegnare immediatamente e senza indugio tali locali. La delibera di giunta comunale non ha avuto alcun inspiegabilmente seguito. Il possesso degli immobili da parte del costruttore è illegittimo e ingiustificato e il Comune, ad oggi, nonostante le numerose segnalazioni, non si è attivato.Visto il contenuto della Deteminazione Dirigenziale della Provincia BAT n. 990 del 10/11/2021 con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile adibito ad aule scolastiche del Liceo de Sanctis di proprietà della società Verdemare stipulato in data 5/9/2019, che conteneva anche le sei aule di proprietà del Comune di Trani, si chiede che il Comune si attivi per ottenere il possesso materiale (avendo quello giuridico) dell'area scoperta di 730 mq, che potrebbe essere adibita a palestra, e delle sei aule.L'immissione in possesso è urgente anche per scongiurare aspettative di usucapione da parte del cedente che costituirebbero una danno per il comune di Trani».