Margherita e Nietzsche: la studentessa tranese ammessa ad un Seminario europeo

I giovani, questi sconosciuti. Trani è terra di eccellenze anche fra la cosiddetta Generazione Z. Di certo sono nativi digitali e sono al passo con i tempi, seguono tendenze e mode come tutte le generazioni, e vivono a tu per tu con la tecnologia e con la una realtà che gli arriva da chi li ha preceduti. Eppure non guardano solo Netflix o i Ferragnez, non vivono solo sui social fra selfie e storie da influencer.Capita infatti sempre più spesso che i giovani ci sorprendano, e non poco: accade per esempio a Trani, dove la 18enne Margherita Martino, alunna della classe V sez. C del Liceo Classico "De Sanctis", sia stata ammessa al seminario europeo su Nietzsche che si terrà a Pisa nei giorni 20-21-22 dicembre tra Università di Pisa e Scuole Normali di Pisa e Parigi, una tre giorni che vedrà la partecipazione di docenti delle due Normali, con organizzazione a cura del seminario europeo su Nietzsche e dall'Università di Pisa.Quale sarà il tema dell'incontro: "Nietzsche e il sommovimento delle paludi sedimentate nell' eticità dei costumi". E da Trani ci sarà la giovane Margherita che, appassionata di Filosofia grazie agli insegnamenti del prof. Michele Casiero, ha preparato una bella nota riflessiva sul rapporto tra novatori e giuristi nella storia contemporanea. Il prof. Luigi Vavalà, docente in quello stesso Liceo e membro del Seminario permanente europeo sulla Filosofia di Nietzsche, conoscendo la passione di Martina per la materia, l'ha persuasa a partecipare al seminario di Pisa. E così, inviata la candidatura per l'ammissione, proprio oggi è arrivata la risposta positiva notificata dalla dott.ssa Carlotta Santini dall'Ecole Normale Superieure di Parigi.Margherita e Nietzsche, un sommovimento generazionale.