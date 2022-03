Liceo de Sanctis, primo giorno di lezioni nella ex Lum. Cuna: «Ragazzi entusiasti»

Primo giorno di lezioni per alcune classi del Liceo de Sanctis presso l'immobile sulla Trani-Andria, sede dell'ex università privata Lum, una soluzione adottata dalla Provincia Bat per ottemperare all'atavica carenza di aule. Tutto si è svolto regolarmente e senza alcun intoppo come riferisce la consigliera provinciale Federica Cuna, recatasi personalmente sul posto per un sopralluogo.«Possiamo ritenerci soddisfatti - ha affermato. Il servizio trasporti Amet ha funzionato al meglio e gli alunni sono giunti a destinazione in orario. Successivamente abbiamo fatto un giro per le aule per raccogliere le impressioni dei ragazzi che erano quasi increduli di essere in una scuola così moderna, luminosa e spaziosa. Insomma, devo dire che il loro entusiasmo mi ripaga di tutti gli sforzi delle ultime settimane».