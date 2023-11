Lo scrittore Alessandro Vanoli ospite al Liceo De Sanctis

Lecome momento cruciale di un'. Ne parlerà a, alle ore 11.00, presso il", lo scrittore, che presenterà il suo ultimo libro "".Lo storico e divulgatore dialogherà con gli studenti su alcuni aspetti legati alla conoscenza storica e su luoghi comuni e cliché che popolano, da sempre, le aule scolastiche. L'fortementedal, rientra nellerealizzate dale daldel Liceo, in collaborazione con l', che ospiterà inoltre il prof. Vanoli nel pomeriggio, alle ore 18.00, presso la Libreria Laterza di Bari, in occasione della presentazione del volume nell'ambito dei "Mercoledì con la Storia"."Molti dei nostri ricordi", scrive l'autore, "si assomiglieranno: un'aula dalle pareti bianche, un paio di finestre da un lato e il fregio degli appendiabiti dall'altro; di fronte a voi una larga lavagna di ardesia dominata in alto dal consueto crocifisso di legno scuro; alle spalle una grande politica del mondo. Ecco, è lì che abbiamo cominciato a fare i conti con la storia". Sarà l'occasione per riflettere assieme agli studenti sul futuro di questa disciplina spesso temuta per la paura di non ricordare alcuni dettagli nella presentazione di un argomento.