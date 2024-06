Al Parco Santa Geffa "La frontiera", spettacolo di Riccardo Fazio

Powered by

Il 6 giugno il Parco Santa Geffa ospita lo spettacolo "La frontiera" di Riccardo Fazio. Nella bellissima cornice del parco archeologico di Santa Geffa, al tramonto, il pubblico potrà immergersi in questa esperienza performativa unica nel suo genere.Uno spettacolo che si muove a cavallo tra lecture, performance, podcast live, reading e concerto e che cerca di far dialogare al meglio le diverse linee di ricerca che la compagnia ha attraversato negli ultimi anni.La Frontiera ha sempre due lati. Da una parte c'è il luogo dove nessuno è mai stato prima, dove si arriva con l'impeto di una tempesta, di una battaglia. Nella frontiera, niente di ciò che si vede è reale. Con La Frontiera Muta Imago vuole costruire uno spettacolo interattivo e itinerante che riesca a portare lo spettatore al confine tra questi due luoghi; il racconto di un uomo e una donna che si muovono nel tempo alla ricerca del loro io passato e futuro, nel tentativo di comprendere appieno da dove arrivino le nostre paure, le nostre speranze, i nostri desideri: tutto ciò che ci definisce, geneticamente e antropologicamente, come esseri umani.