Al via alla XXI edizioni dei Dialoghi di Trani: il programma della prima giornata

Da Parigi, dove hanno aperto per la prima volta il festival, mercoledì 21 i Dialoghi di Trani presentano alla città e al pubblico "Convivere", il tema della XXI edizione scelto dalle organizzatrici dell'Associazione culturalee dall'Alle 10.30 l'inaugurazione dei Dialoghi è a Trani presso Palazzo San Giorgio, alla presenza della presidente dell'Ass. La Maria del porto,, dell'Assessore alle Culture della città di Trani,, il consigliere delegato alle politiche culturali della Regione Puglia,; la presidente nazionale di Federturismo Confindustria,il presidente della Fondazione Megamark, cav.; il presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia BATe il prof. Arch., Dirigente scolastico Liceo Scientifico Vecchi di Trani. Parteciperanno anche i rappresentanti dei maggiori partner del festival:Un omaggio alla convivenza è "", un'installazione dell'artistaa cura diche si inaugura alle 16.30 a Palazzo San Giorgio.Genco ha voluto riunire questa moltitudine di creature con l'intento di porre in luce il valore inestimabile dell'incontro di culture, l'indubbia importanza delle relazioni umane, il peso rilevante della circolazione delle idee, l'innegabile utilità dello scambio di esperienze. I volti dei viandanti, sinteticamente modellati, impediscono di individuarne età, genere, etnia. Sono solo persone che procedono spedite incontro all'altro, ma soprattutto insieme all'altro. Ovviamente, è superfluo dire che la loro non è una passeggiata, ma la metafora lampante del destino dell'umanità, da millenniin cammino, alla ricerca dell'altro, alla ricerca di sé. L'installazione, in collaborazione con, resterà aperta al pubblicoIl primo dialogo della rassegna è "" (ore 11 Palazzo San Giorgio), e racconta delle "due vite" del giovane scrittore afghano, fuggito nel 2000 dal suo Paese a soli 10 anni, dopo l'uccisione del papà da parte dei talebani. Nelle pagine del libro Tra due famiglie (La Meridiana, 2021) Najafi costruisce nuovi collegamenti tra le sue due vite, dei ponti tra il suo passato e il suo presente, che sono inevitabilmente ponti tra l'Oriente e l'Occidente, tra l'Afghanistan, terra natia, e l'Italia, terra adottiva. La giornalista e direttrice dell'Edicola del Sud,, lo incontra e dialoga con lui.Segue (ore 12) un bellissimo ricordo della "Freccia del Sud"la stella più luminosa dell'atletica mondiale, che rivive a 70 anni dalla sua nascita nelle pagine del libro edito da Repubblica-Bari e firmato dal caporedattoree da, che lo presenteranno ai Dialoghi narrando le gesta del campione e la sua straordinaria umanità, attraverso una lezione di vita che affascina e ispira intere generazioni.Alle 17 scendono in campo gli studenti degli Istituti scolastici tranesi (Liceo "F. De Sanctis", il Liceo "V.Vecchi" e l'IISS "A.Moro") che si sfideranno a Palazzo San Giorgio nella maratona letterariasotto l'autorevole arbitrio del professore più amato nella televisione italiana, il critico letterario, memoria storica del format di Rai3 "Per un pugno di libri", che ha il compito di tenere alto il nome della Letteratura e di difenderla da chi troppo spesso vuole confonderla con quelli che sono dei libri di "consumo".Alle 18.30 ci si trasferisce nella Biblioteca comunale "G. Bovio" per ascoltare il racconto della storia della prima pentita della mafia garganica. Dalle pagine di un romanzo inchiesta di Bonini e Foschini al cinema con Elodie diretta da Mezzapesa:Repubblica-Bari presenta "", dialogo conAlle 19 in Piazza Quercia i Dialoghi incontrano l'autore:, firma di Repubblica e autore del libroEinaudi), intervistato dal giornalista Rai, traccia un profilo dei "ricchi più ricchi". Dalla pandemia Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg escono con denaro e potere che un tempo competevano solo agli stati sovrani. È davvero inarrestabile questa cavalcata verso nuovi tipi di monopoli? Possiamo arginare lo strapotere dei nuovi plutocrati che non ambiscono a influenzare solo ciò che compriamo ma anche cosa pensiamo? Come? Tassazione equa? Leggi migliori? Più diritti ai lavoratori? Una nuova consapevolezza collettiva?Intanto in Biblioteca comunale (ore 19.45) si passano in rassegna i tantissimi volti, storie e colori del volontariato, raccolti in un libro, "", realizzato da illustratori e scrittori, ragazze e ragazzi che hanno dato vita a un libro pieno di magia. Alla tavola rotonda, a cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV, partecipano:Alle 20.15 si torna in Piazza Quercia con un incontro a cura dell'"Vivere con la regola. Il comporre armonico", con(in collegamento) eIl programma dei Dialoghi di Trani quest'anno ha anche una sezione, dove i lettori possono unirsi ai numerosi laboratori e reading, a cura delle associazioni cittadine.Alle 18 nella Casa del Fare Assieme (ex Ospedale pediatrico) boaOnda apre il primo workshop "" alla scoperta della danza, la pratica conviviale per eccellenza: Manuela Lops guiderà i partecipanti all'arte del passi di danza e all'ascolto del proprio corpo, danzare per con-vivere. Alle 18.30 il Convivere si fa musica e immagini nella magia del cinema: proiezione del documentario "" (2018) di Annarosa Mori e Mario Canale presso ilin via A. Ciardi, 26.A seguire (18.30) nella Sala Maffuccini della Biblioteca prende il via la, a cura diLibri non da sfogliare ma con cui parlare, perché sono persone in carne ed ossa; i libri viventi sono i corsisti del CPIA e raccontano una storia che può partire da un aspetto della propria identità che li ha portati a subire pregiudizi e discriminazioni, oppure un pezzo di storia vissuta. I Libri raccontano se stessi, mettendosi in gioco per rispondere francamente alle domande dei lettori. Ogni lettore può scegliere un Libro, uno alla volta, per una conversazione di circa mezz'ora.Alle 20 presso il cortile della Biblioteca comunale la Società Dante Alighieri – Sezione di Trani organizza la performance teatrale "". Letture su Dante e il diritto di. Coordinamento del prof.Il progetto affronta il tema "Convivere", declinandolo sul versante della profonda aspirazione alla giustizia e alla pace che sorregge l'opera dantesca e che costituisce l'essenza della Legge per il poeta.Infine alle 21 presso LaBo' Osteria & Vineria in programma Un calice coninvitano all'appuntamento. i giovani della cooperativa "La Paranza", impegnati da anni nella riqualificazione del patrimonio culturale del Rione Sanità, con evidenti ricadute sulla qualità della vita del quartiere, hanno ricevuto l'European Heritage Award (il più prestigioso premio europeo per il patrimonio culturale). Una storia che arriva da lontano da quando nel 2006 arriva nel Rione il parroco Don Antonio Loffredo che avvia con loro un processo di educazione alla bellezza. Progetto delSpettacolo finale per salutare la prima giornata dei Dialoghi alle 21.30 in piazza Quercia con la compagnia di, che si esibirà sulla facciata di Palazzo Telesio conE' possibile prenotarsi a tutti gli eventi dei Dialoghi dal sito web al seguente link: https://www.idialoghiditrani.com/programma/21-settembre-2022/ Le librerie ufficiali del festival,, saranno presenti durante tutta la rassegna in Piazza Quercia all'interno di una "navicella", installazione realizzata dagliin collaborazione con il