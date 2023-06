Al via il martedì dei bambini a Santa Geffa: teatro e laboratori creativi

Con l'arrivo dell'estate tornano gli appuntamenti che il parco di Santa Geffa ha pensato per i più piccoli e le loro famiglie.Si comincia martedì 27 Giugno 2023 (ore 18.30) con il primo appuntamento de "Il martedì dei bambini", la rassegna di teatro caratterizzata da sei appuntamenti dedicati ai più piccoli per raccontare storie, divertirsi e stare insieme nella magica atmosfera serale di Santa Geffa. La rassegna quest'anno si arricchisce anche di una nuova sezione di "Teatro bambino" che darà l'occasione ai tanti ragazzi che hanno frequentato i laboratori teatrali delle compagnie locali come Teatro Mimesis e Compagnia dei Teatranti, di mettere in scena due preziosi spettacoli pensati sia per i piccoli che per i loro genitori. Ogni appuntamento teatrale, sarà preceduto alle ore 18.30 da un laboratorio di creatività legato anche alle atmosfere del parco: i pomeriggi in fattoria, i panzerotti di Santa Geffa, la creatività del legno e a seguire dalle ore 20 in poi, tra le magie degli ulivi, lo spettacolo teatrale.Il "Martedì dei bambini" rientra tra gli appuntamenti programmati dal Santa Geffa Logos Festival, cofinanziato dal Comune di Trani attraverso il piano triennale per la cultura (anno 2023), dalla Fondazione Con Il Sud e da alcuni partner privati, amici del parco Santa Geffa.ContattiSanta GeffaFisso:0883.506807Mobile:328.3057253Mail:info@xiaoyan.it