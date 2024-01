Al via il primo tavolo di co-progettazione del nuovo contest "Il futuro che vorrei"

Giovedi 18 gennaio prenderà ufficialmente il via l'iniziativa "il futuro che vorrei", fortemente voluta dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Trani che coinvolgerà scuole, dirigenti e cittadini nel contest che mira a creare una linea diretta tra istituzioni e giovani.Giovedì, 18 dicembre alle 17, la Sala Tamborrino del comune di Trani ospiterà il primo tavolo di co-progettazione che vedrà coinvolti diversi soggetti della società: scuole, dirigenti, cittadini e amministrazione per dare avvio ai lavori del nuovo contest "Il futuro che vorrei" che terminerà a maggio. Saranno presenti all'incontro il sindaco Amedeo Bottaro, l'assessora alle Politiche Giovanili Alessandra Rondinone, il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Vincenzo Topputo, e il dirigente Alessandro Attolico. I lavori presenteranno l'idea progettuale e permettere di poter acquisire indicazioni e necessità del corpo docente e degli studenti, per arrivare a redigere il progetto definitivo che sarà esteso a tutti gli istituti d'istruzione secondaria superiore della città di Trani.L'iniziativa "Il futuro che vorrei" è nata con lo scopo di avvicinare i più giovani alle istituzioni, sfruttando le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione, i social su tutti. L'obiettivo è creare un ponte culturale con le nuove generazioni attraverso l'utilizzo di un linguaggio più vicino al loro mondo che sia creativo, social e comprensibile, contrariamente a quello utilizzato fino a questo momento. In questo modo, i ragazzi verranno coinvolti direttamente nel progetto istituzionale, con la possibilità di esprimere idee, sensazioni e perplessità in merito al futuro che vorrebbero e su come debba essere una città a loro misura.Il progetto avrà le scuole come protagoniste, ma al tempo stesso diviene strumento per avviare un percorso di avvicinamento ai temi che coinvolgono la città in tutti i cittadini, dando una nuova visione della città e dei sentimenti ad essa legati attraverso gli occhi degli studenti e con l'aiuto dei dirigenti e del corpo docente.A tal fine scuole, dirigenti scolastici, rappresentanti degli studenti e dei genitori, docenti e i cittadini interessati ad offrire il proprio contributo sono invitati a partecipare al Tavolo di co-progettazione, aperto a tutti.