Al via la XIX edizione de "I Dialoghi di Trani", dal 23 al 27 settembre

Nei giorni e nei tempi lunghi della pandemia, delle fasi di ritorno ad una 'normalità' tanto desiderata quanto temuta, si evocano e riaffermano interrogativi e inviti alla ripresa e al cambiamento che rischiano di rimanere generici, inefficaci e contingenti. I Dialoghi di Trani vorrebbero allora tentare, con l'aiuto di tutti, di focalizzare l'attenzione su alcune domande che emergono con forza e che riguardano le trasformazioni tecnologiche che investono tutte le sfere, la tutela dell'ambiente e della salute, la tenuta della democrazia, le nuove sfide del mercato del lavoro, del mondo della comunicazione, dell'educazione, ecc. Come continuare (o riprendere) a produrre, a mantenere stili di vita cui larghe parti del mondo occidentale si sono abituate, e che le altre parti del mondo aspirano a raggiungere rapidamente, e allo stesso tempo tutelare la salute degli individui, delle città, del globo con strategie sostenibili e condivise? A quali modelli, storie, tradizioni possiamo ancora riferirci?Lade, intitolata "", in programma, sarà un'edizione straordinaria, come i tempi che stiamo vivendo, secondo una modalità mista, con appuntamenti online e alcuni incontri dal vivo presso Palazzo delle Arti Beltrani, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid19.A suggerire riflessioni sul «confuso presente» che stiamo vivendo, alcuni tra i più autorevoli pensatori del nostro tempo, che interverranno a Trani in presenza o in collegamento, come: lo storico e saggista; la politologa e giornalista; lo scienziato e climatologo; il giornalistaautore e conduttore di "Report"; lo scrittore; il sindacalista, segretario generale della CGIL; l'ex eurodeputata e attuale vice-presidente dalla Regione Emilia-Romagna; l'editore, già Ministro dei beni e delle attività culturali; la statistica, direttore dell'ISTAT; l'economista e statistico; il giornalista ed ex direttore di Repubblica,; il giornalista e saggista, corrispondente per Repubblica dagli Stati Uniti; la giornalista, corrispondente RAI da Pechino; la deputata e già presidente della Camera,; l'architetto e urbanista; il filosofo; il sociologo; il giornalista e scrittore libanese; lo scrittore e divulgatore scientifico, autore del bestseller Spillover; il giornalista e direttore di Avvenire,; l'economista e editorialista; la giornalista e direttrice di LEFT,, epidemiologo di fama internazionale e attualmente professore al Centre for Environment and Health School of Public Health dell'Imperial College di Londra; lo scrittore e sceneggiatore; il sociologo e saggista; lo scrittore, autore di una delle più fortunate serie di romanzi gialliil registal'attrice e regista teatrale; la giurista e giudice della Corte Costituzionale,; la giornalista scientifica; il giornalista e autore satiricoil giornalista di Radio Rai e conduttore di Quante Storie (Rai3); lo scrittore e magistrato barese; il giornalista e conduttore di Tutta la città ne parla (Radio3), giornalista della Domenica del Sole24Ore e saggista;, presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi; il filosofo e responsabile di MicroMega,; la presidente del Fondo nazionale per l'innovazione,Ad Infratel Italia – INVITALIA;, presidente della Fondazione con il sud; il giornalista e storyteller digitale,, fondatore di Wwworkers, la prima job community di lavoratori della rete; il politico ed ex sindaco di Riace, autrice di "I miei figli spiegati a un razzista" (Feltrinelli).Anche per questa 19° edizione ritorneranno le sezioni concurati da Paolo Flores d'Arcais e "", una rassegna di libri e autori dedicati ai bambini.Ladiretta da Alessandro Baricco, che lo scorso anno ha partecipato alla serata conclusiva della XVIII edizione dei Dialoghi, ha voluto essere presente anche quest'anno con un "dialogo sull'arte" con la partecipazione del critico d'arte e autore teatralee di, avvocato specializzato in diritto dell'arte e cofondatore del network ArtLawyers.Laorganizza per il quinto anno consecutivo, nell'ambito dei Dialoghi, ildedicato alle opere prime di narrativa italiana, che si sta affermando come uno dei concorsi letterari più prestigiosi nel panorama nazionale.Tutti gli incontri, in presenza e online, saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma ufficiale dei Dialoghi, e attraverso i canali social del festival e quelli di alcuni media partner come, principale network di informazione nazionale sui temi della sostenibilità.Inaugurerà la XIX edizione della rassegna lo scrittore, che mercoledì 23 settembre (ore 20) sulla terrazza di Palazzo Beltrani presenterà il suo nuovo libro "" edito da Einaudi eA chiudere la manifestazione sarà lo scrittore, che domenica 27 settembre (ore 21) presso Palazzo Beltrani con una lectio presenterà il suo nuovo libro "" edito da Feltrinelli. "Una riflessione sulla vita pubblica e sulla politica" che dovrebbero avere gentilezza e coraggio, capacità di autocritica e forza propulsiva.Il festival di approfondimento culturale è organizzato dall'di Trani cone ile nasce dalla pluriennale attività dell'associazione, da anni impegnata nella promozione del dibattito culturale con una serie di progetti che hanno riguardato scuole, università, lettori di varie fasce di età e interesse.E' possibile prenotarsi agli incontri dal vivo, registrandosi sulla piattaforma ufficiale del Festival: www.idialoghiditrani.com