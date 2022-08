Alberi malati, sofferenti, a rischio caduta: è necessario scongiurare altri pericoli

L'albro caduto in via Malcangi sembra un "avvertimento" della natura

"Dov'era l'ombra, or sé la quercia spande morta, né più coi turbini tenzona. La gente dice: Or vedo: era pur grande!": che sia quercia o pino, o leccio, o palma essiccata, Giovanni Pascoli ben introduce un commento alla tragedia evitata l'altra notte, quando su via Malcangi un enorme albero è caduto al suolo, occupando del tutto la carreggiata di una strada generalmente trafficatissima fra auto e pedoni, residenti ed esercizi commerciali.E questo è il sintomo, orma già più volte evidenziato, di una situazione che parla di alberi malati, alberi che soffrono, a rischio caduta. E' necessario dunque un intervento programmato che riesca a "mettere ordine" nel verde cittadino, dagli alberi ai cespugli, dalle piante ornamentali a quelle secolari.Qualche giorno fa il servizio di trattamento fitosanitario, mediante la tecnica endoterapica, sui n. 311 lecci storici presenti in piazza della Repubblica, affidato all'Amiu e costato 16.229,50 euro, nella speranza che quel polmone verde in centro possa salvarsi. Ma la situazione è critica in parecchie parti della città, ed occorre un intervento mirato.