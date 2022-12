All'auditorium San Luigi seconda serata di "In Door", anteprima del Vassalla Music Hall

Ancora una performance all'auditorium San Luigi questa sera, martedì 27 dicembre alle 22, dell'evento organizzato dall'associazione T.a.rock, in collaborazione con gli Architetti di Shiski Concept Space e con il sostegno economico della Città di Trani, rilancia Vassalla Music Hall che con la prima edizione nel 2019 (tenutasi in Porta Vassalla) riscontrò un grande successo di critica e di pubblico. Un'anteprima invernale della rassegna che si terrà nei pressi di Porta Vassalla, nel centro storico di Trani.In-Door è uno Spin Off invernale al chiuso che anticipa quella che sarà la seconda edizione di Vassalla Music Hall del 2023. La rassegna, realizzata in collaborazione con gli Architetti di Shiski Concept Space, che è stata interrotta a causa della pandemia, si rinnova puntando ad un programma denso di eventi tematici che approfondiscono il tema della rigenerazione urbana ripercorrendo la storia dell'urbanistica tranese e delle sue antiche porte.Una due giorni tra architettura, ricerca storico-urbanistica, teatro, concerti di musica elettronica contemporanea presso l'Auditorium San Luigi a Trani.Gli artisti ed i musicisti coinvolti sono di fama nazionale ed internazionale.