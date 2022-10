Alla scoperta della storia artistica di Trani, il 9 ottobre al Polo Museale

L'iniziativa in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo la Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano di Trani promuovono un'attività per bambini, genitori e nonni con la finalità di trasmettere alle nuove generazioni la preziosa conoscenza dei tesori della città di Trani attraverso una giornata all'insegna della condivisione tra grandi e piccini. Il racconto, arricchito dalle esperienze vissute dai "grandi" avrà una trama che si diramerà tra antiche arti, mestieri passati, riti e tradizioni; sentir raccontare di chiese, di antiche mura e fortificazioni, delle tante peculiarità culturali della città e del suo territorio, permetterà ai bambini di immergersi in un tempo passato, creare una propria memoria storica diventandone così i primi divulgatori.Nella giornata del 9 ottobre dalle ore 17,00 alle ore 19,00 il Museo Diocesano accoglie tutti i bambini e le famiglie desiderose di trascorrere un pomeriggio durante il quale verrà raccontata la scoperta dei tesori della Cattedrale di Trani, dei reperti lapidei custoditi nel Museo e tutto quello che concerne la storia artistica del territorio, raccontata grazie alle immagini dell'epoca attraverso un tour reale e virtuale. Protagonista assoluta del pomeriggio al Museo sarà la famosissima Pietra di Trani!Per ulteriori informazioni: telefono 0883.58.24.70 o email info@fondazioneseca.itVisita la scheda dell'attività organizzata dal Polo Museale Diocesano di Trani al seguente link: https://famigliealmuseo.com/eventi/trani-polo-museale-diocesano-di-trani.