Allarme bomba a Trani, esclusa la presenza di sostanze nocive all'interno delle ampolle

Importanti novità emergono sulla vicenda dell'allarme bomba lanciato nella mattina di lunedì 25 marzo a Trani circa intorno alle ore 6.30 dopo che erano stati rinvenuti dei biglietti scritti a mano con scritte in arabo e una borsa da viaggio di colore nero contenente dodici ampolle collegate a dei cavi e ad un cellulare, il che aveva fatto subito ipotizzare ad un ordigno.. Gli esami, effettuati nell'istituto zooprofilattico di Foggia, non hanno riscontrato. Gli esami proseguiranno anche domani. Al vaglio, la ricerca di eventuali batteri. I vigili del Fuoco insieme al team della Polizia Scientifica avevano messo in campo il protocollo per allarme biologico dopo che si erano resi conto che la borsa potesse contenere al suo interno qualcosa di potenzialmente dannoso per la salute.Intanto continuano le indagini da parte delche ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti: il terrorismo l'ipotesi di reato contestata. Sequestrate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza: sono sempre gli inquirenti baresi che in queste ore le stanno sottoponendo a minuziosa analisi per cercare di risalire al/ai responsabile/i.Infine, il sindaco Amedeo Bottaro ai microfoni di Traniviva ha affermato che quello accaduto ieri a Trani non può definirsi una bravata per non andare a scuola ma l'opera di qualche soggetto squilibrato.