"Dio è grande", ecco cosa c'è scritto sui biglietti trovati in stazione

Nei giorni della settimana Santa in cui si sono anche realizzati i tragici eventi dell'attentato a Mosca dove hanno perso la vita con rivendicazione dell'isis oltre140 persone, un biglietto che si conclude con l'invocazione ad Allah sicuramente mette paura.Un risveglio di notizie che si sono rincorse a partire dalle 6:30, quando alla stazione sono stati chiusi i cancelli dopo la denuncia della Polfer del ritrovamento di una valigetta e biglietti. Sotto uno di essi una scritta in arabo le minacce sono forti ed evidenti. Sono autentiche? sono strategia della tensione? Sono beffe? Con queste cose purtroppo non si scherza e la città praticamente si è bloccata tra l'annuncio della chiusura delle scuole - anche se è stata disposta l'apertura del liceo scientifico - la chiusura della Stazione e la congestione per l'assalto agli autobus per raggiungere i luoghi di lavoro o di scuola.Una insegnante di lingua araba fa sapere che i caratteri sono quasi sicuramente ricopiati in maniera predestre e quindi a suo parere non scritti da chi la lingua araba la padroneggia e la scrive abitualmente.