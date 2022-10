Alluvione nelle Marche, sul campo anche i volontari dell'Oer Trani

Una squadra di volontari della Protezione Civile di Trani è partita per Senigallia nelle scorse settimane per prestare soccorso alla comunità marchigiana colpita da una tragica alluvione che ha devastato il territorio tra Ancona, Pesaro e Urbino. Il gruppo, composto da cinque volontari dell'Oer Trani, è arrivata a Senigallia il 25 settembre e ha fornito il proprio supporto con mezzi speciali e competenze tecniche fino al 3 ottobre.Inoltre la Prefettura Bat, in occasione della settimana "Io non rischio", ha chiesto agli operatori emergenza radio di Trani e i volontari Anps di fornire informazioni su alluvioni e terremoti agli studenti delle scuole superiori.