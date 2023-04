"Avvicinati al volontariato di qualità; più siamo, più diamo": corso di primo soccorso Oer Trani

Sta per volgere al termine il primo corso di formazione gratuita (aperta alla cittadinanza) dell'Operatori emergenza radio di Trani in materia di Primo Soccorso, e dato l'elevato numero di richieste di iscrizione, l'Oer comunica "che nei giorni 5-6-7 Maggio 2023si terrà la seconda edizione 2023 del corso di Primo Soccorso gratuito che tratterà i seguenti temi: 5 Maggio ore 17: Aspetti psicologici del soccorso diretto dalla Dott.ssa Caldara Teresa (Psicologa – psicoterapeuta); 6 Maggio ore 17: Arresto #cardiaco, compressioni toraciche – disostruzione delle vie aeree diretto dalla Dott.sa Turturo Silvia, società scientifica Ircouncil con la partecipazione di Soccorritori del 118; 7 Maggio ore 17: Il volontariato e la Protezione Civile, diretto da Lafiandra Valerio.Le lezioni termineranno circa alle ore 19. Al termine delle 3 lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Ci sono solo 30 posti disponibili e per prenotarsi è sufficiente inviare esclusivamente tramite Messenger Facebook o Instagram Direct (non entrambi) un messaggio contenente il proprio nome completo, numero di telefono ed email. In alternativa su può formalizzare l'iscrizione direttamente in sede. Facebook – Instagram: Oer Trani. Non si accettano iscrizioni in altre modalità.