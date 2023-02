I volontari dell'Oer al liceo Vecchi per illustrare le manovre di primo soccorso

Questa mattina in occasione dell'assemblea d'istituto tenutasi al liceo Scientifico "V. Vecchi" con tema centrale "Sicurezza", sei classi hanno partecipato ad un incontro formativo (tenuto da Soccorritori che collaborano giornalmente nelle attività dell'associazione OER) basato su:-Cosa è un trauma-Come gestire le ferite-Primo soccorso BLS-Manovre di disostruzione delle vie aeree-Come funziona e come si chiama il 118.Fondamentale e soddisfacente è stato il feedback inviato dagli alunni che si sono prontamente resi disponibili ad un approccio pratico con l'utilizzo di manichini strutturati per la simulazione di massaggio cardiaco ed altre manovre salvavita.