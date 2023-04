Ambulanze, sirene, Polizia: "ciak si gira" in piazza Quercia

Ambulanze, sirene, dispiegamento di forze dell'ordine: che succede in via S. Giorgio? Tranquilli, è tutta una fiction: proseguono infatti in città le riprese per la serie tv prodotta da Cattleya per la regia di Giuseppe Bonito, quattro puntate dal titolo provvisorio "Gerri", prodotta dalla società Cattleya per la Rai, iniziativa patrocinata dall'Amministrazione Comunale. Com'è noto protagonisti delle scene di questa serie tv appartenente al genere investigativo sono i giovani attori Giulio Beranek e Valentina RomaniPresente in città già dalla fine del febbraio scorso (vi rimarrà presumibilmente fino a fine maggio), per favorire le riprese e le attività della produzione, sono stati emessi dei provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità in alcune zone della città ai fini della costruzione dei vari set, dell'allestimento del campo base della produzione e della riprese delle scene.Oggi il set è in piazza Quercia-via S. Giorgio, con una scena davanti al Hotel Marè, divenuto nella finzione un Palazzo sede della Questura, dove evidentemente la sceneggiatura prevede che stia succedendo qualcosa di grave. Ma per fortuna è tutta una fiction.