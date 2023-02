In coda per tentare di diventare "comparse": casting in villa comunale oggi e domani

Decine e decine di persone in coda sul viale della villa comunale, uomini, donne, gruppi di giovani, tranesi ma anche provenienti da altre città, tutti in attesa davanti alle porte dello chalet: sono gli aspiranti "comparse" per le riprese di una serie tv prodotta da Cattleya per la regia di Giuseppe Bonito, che la città di Trani ospiterà nei prossimi mesi di marzo e aprile. Oggi e domani, infatti, nei locali dello chalet si sta svolgendo il cosiddetto "casting" per comparse, per individuare cioè alcuni personaggi non potagonisti, "comparse" appunto, uomini e donne dai 18 anni compiuti ai 74 anni.Oggi, domenica, numerose decine di aspiranti a questo ruolo sono giunti in villa comunale, al mattino dalle 10.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18; ancora domani sono attesi nelle stesse fasce orarie. Per partecipare ai casting bisogna presentarsi nello chalet della villa muniti di fotocopia del documento di identità e codice fiscale.