Amedeo Bottaro: "Oggi, dal Palazzo di Città, esponiamo la bandiera della Palestina"

Oggi, dal Palazzo di Città, esponiamo la bandiera della Palestina. Un gesto simbolico ma profondamente politico, di solidarietà verso un popolo che da sempre vive sotto occupazione, un popolo per cui la storica negazione dei diritti fondamentali è ormai sfociata nello sterminio.Non è una presa di posizione contro qualcuno, ma un'affermazione a favore del diritto internazionale, della pace giusta, della dignità umana. Essere amministratori pubblici significa anche farsi carico della voce dei popoli dimenticati, dei civili innocenti, delle vittime di ogni guerra. Esponiamo questa bandiera perché crediamo che la pace non sia neutrale, e che la giustizia non possa più aspettare. (