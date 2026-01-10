Amet
AMET assume: 3 posti a tempo indeterminato. Ecco i bandi per amministrativi e assistenza scolastica

La municipalizzata di Trani lancia le selezioni pubbliche: figure ricercate per ufficio gare, segreteria e supporto agli alunni disabili. Tutte le info sul sito ufficiale

Trani - sabato 10 gennaio 2026 11.36
Nuove opportunità di lavoro stabile arrivano dalla AMET S.p.A., la storica azienda municipalizzata del Comune di Trani. L'Ente ha infatti pubblicato sul proprio portale ufficiale tre distinti avvisi di selezione pubblica finalizzati all'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di una notizia rilevante per il mercato del lavoro locale, offrendo posizioni solide in ambiti cruciali per il funzionamento dell'azienda e per i servizi alla cittadinanza.

Le figure ricercate
Nel dettaglio, le procedure concorsuali mirano a coprire tre diversi profili professionali, spaziando dal settore amministrativo/legale a quello sociale. Ecco le posizioni aperte:
  1. Assistente Ufficio Amministrativo (1 unità): Una figura chiave per la gestione delle attività quotidiane dell'ente, che andrà a potenziare la struttura burocratica interna.
  2. Specialista Amministrativo esperto in gare e appalti pubblici (1 unità): Un profilo tecnico di alto livello, fondamentale per la gestione delle procedure di affidamento e per garantire il rispetto del Codice degli Appalti, assicurando trasparenza ed efficienza nelle commesse pubbliche.
  3. Accompagnatore alunni diversamente abili (1 unità): Una selezione che riveste una particolare importanza sociale. Questa figura sarà dedicata al servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, un tema molto sentito in città, garantendo il diritto alla mobilità e allo studio per gli studenti più fragili.
Come partecipare
Tutti i dettagli riguardanti i requisiti specifici (titoli di studio, esperienza pregressa, limiti di età), le modalità di presentazione della domanda e le scadenze sono consultabili direttamente sul sito ufficiale dell'azienda. Gli interessati sono invitati a scaricare i bandi integrali dal portale web di AMET S.p.A https://www.ametspa.it/category/selezioni-di-personale/ . Si consiglia di verificare con attenzione i termini per l'invio delle candidature per non perdere l'opportunità di partecipare a queste selezioni che offrono una prospettiva lavorativa stabile.tl@
