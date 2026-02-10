Amet
Amet
Attualità

Amet, concorso per assistente amministrativo annullato per illegittimità

Requisiti giudicati sproporzionati e platea dei candidati ristretta

Trani - martedì 10 febbraio 2026 8.49
Un bando pubblicato, una selezione avviata e poi lo stop. A poco più di un mese dalla pubblicazione, Amet ha annullato in autotutela l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente dell'Ufficio amministrativo, riconoscendo l'illegittimità originaria della procedura.

La decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2026 e formalizzata il giorno successivo. Nel provvedimento si fa riferimento a una revisione istruttoria dalla quale è emerso un difetto di congruità e proporzionalità dei requisiti di ammissione, giudicati tali da aver ristretto indebitamente la platea dei potenziali candidati e compromesso l'esito della selezione.

Una valutazione che arriva a bando ormai noto e dopo che la procedura aveva già iniziato a produrre effetti, sollevando interrogativi sulla fase di predisposizione dell'avviso e sui controlli preliminari effettuati prima della pubblicazione.

Amet richiama l'articolo 21-nonies della legge 241 del 1990, individuando un prevalente interesse pubblico nell'annullamento, legato al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa e al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, ragionevolezza e massima partecipazione. Principi che, implicitamente, la stessa società ammette non essere stati pienamente garantiti nella prima stesura del bando.

Nel mirino, in particolare, l'evidente sproporzione tra i requisiti richiesti ai candidati e l'inquadramento contrattuale previsto, fissato al livello BS. Un elemento che ha inciso sull'accessibilità della selezione e che ha reso necessario l'intervento correttivo in autotutela.

Con l'annullamento, la procedura è da considerarsi definitivamente caducata e priva di ogni efficacia. La società si riserva ora la possibilità di indire una nuova selezione, per lo stesso o per un diverso profilo professionale, con requisiti rimodulati in funzione delle esigenze aziendali. Resta però il dato politico-amministrativo: un concorso pubblico annullato per vizi strutturali del bando, a poche settimane dalla pubblicazione, che riporta al centro il tema della qualità degli atti amministrativi e della necessità di garantire, sin dalla fase iniziale, trasparenza, correttezza e pari opportunità di accesso.
  • Amet
Altri contenuti a tema
Porto di Trani, Amet cerca personale: al via la selezione per assistenti ai diportisti Enti locali Porto di Trani, Amet cerca personale: al via la selezione per assistenti ai diportisti Pubblicato l'avviso per creare una graduatoria di idonei. C'è tempo fino al 28 gennaio 2026 per candidarsi
AMET assume: 3 posti a tempo indeterminato. Ecco i bandi per amministrativi e assistenza scolastica Enti locali AMET assume: 3 posti a tempo indeterminato. Ecco i bandi per amministrativi e assistenza scolastica La municipalizzata di Trani lancia le selezioni pubbliche: figure ricercate per ufficio gare, segreteria e supporto agli alunni disabili. Tutte le info sul sito ufficiale
Amet, rischio smantellamento: Fratelli d’Italia chiede il ritiro dell’avviso pubblico Politica Amet, rischio smantellamento: Fratelli d’Italia chiede il ritiro dell’avviso pubblico Accuse al centrosinistra: «In dieci anni svuotata di ogni servizio, ora si profila la (s)vendita della distribuzione elettrica»
Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura" Politica Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura" Diffida all'azienda e al Comune: 'Le regole stanno cambiando, ogni valutazione spetta alla prossima compagine amministrativa"
Partecipate, conti in ordine a Trani: l'Amministrazione porta in utile Amet e Amiu Enti locali Partecipate, conti in ordine a Trani: l'Amministrazione porta in utile Amet e Amiu La guida del Comune consolida Amet con un bilancio record e assicura la crescita di Amiu, gestendo con decisione la sfida della discarica
Segnalazione dei residenti, risposta in 24 ore: torneranno i bus in zona Matinelle Enti locali Segnalazione dei residenti, risposta in 24 ore: torneranno i bus in zona Matinelle Dopo l'appello per i disagi legati ai lavori sul Ponte Lama, Il Sindaco Bottaro avvia l'iter di attivazione di un servizio AMET temporaneo: "L'ascolto dei cittadini è la nostra priorità"
Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet Vita di città Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet L'appello per garantire continuità di servizio
1 Trani inaugura tre nuovi scuolabus elettrici per un trasporto scolastico più green Vita di città Trani inaugura tre nuovi scuolabus elettrici per un trasporto scolastico più green Grazie al finanziamento regionale e all’impegno di AMET
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
10 febbraio 2026 L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti”
10 febbraio 2026 Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti”
Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
10 febbraio 2026 Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio»
10 febbraio 2026 De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio»
Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
10 febbraio 2026 Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani
9 febbraio 2026 Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani
Trani, il Gruppo "CON " rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale "
9 febbraio 2026 Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale"
Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
9 febbraio 2026 Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura " 2026
9 febbraio 2026 Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura" 2026
La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
9 febbraio 2026 La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.