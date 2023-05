"Amet: svendita di fine stagione": Branà (M5s) commenta l'asta andata deserta

"I miei dubbi e perplessità si stanno materializzando. Un anno e mezzo fa si poteva partire da 4 milioni per la vendita del "pacchetto clienti"."Oggi a meno di 500 mila nessuno partecipa!": è andata infatti deserta l'asta, e il consigliere comunale capogruppo del Movimento 5 stelle interviene con una nota sulla questione dell' "asta pubblica per la cessione del ramo di azienda organizzato per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela denominato servizio elettrico Trani". L' Amet, in parole povere."Alla prossima asta - dice Branà - l'importo sarà inferiore e scenderà man mano che il tempo passa. Ho l'impressione che sia stato tutto preparato ad arte per "regalare" a qualcuno , a pochi euro, e poter fare un affare. Mancano meno di 7 mesi alla scadenza e non vorrei che da questa vicenda, né approfitti qualche "squalo", sotto la supervisione della politica con la p minuscola. Sono soldi dei cittadini di Trani, che potevamo utilizzare per migliorare i servizi, vedi i tanti agognati parcheggi.... Ma penso che rimarrà ben poca cosa. Di questo è capace la politica...".