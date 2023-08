Amiu ricorda il servizio ritiro a domicilio di rifiuti verdi e sfalci di potature

È fondamentale sapere che i rifiuti verdi non possono essere conferiti come rifiuti organici nei giorni previsti dal calendario del porta a porta nelle attrezzature in dotazione agli utenti o in qualsiasi busta. Il conferimento errato da parte delle utenze domestiche è, proprio in queste settimane, oggetto dei controlli a tappeto ad opera dalla Polizia Locale con AMIU S.p.A. Per eventuali informazioni invitiamo gli utenti a contattarci al Numero Verde 800 665155 (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00), scrivendo a comunicazione@amiutrani.it o attraverso i profili social Facebook ed Instagram AMIU Trani.

AMIU S.p.A. e Comune di Trani ricordano a tutte le utenze domestiche che per il conferimento di rifiuti verdi, potature, ramaglie e piccoli sfalci è possibile richiedere gratuitamente il servizio di raccolta a domicilio. Come richiedere il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti verdi? Basta recarsi presso l'Infopoint di via Finanzieri dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, ritirare i sacchi in rafia sintetica traspirante del tipo bigbag e conferire i rifiuti all'interno dei big bag nella data indicata da AMIU S.p.A., in base all'ordine di prenotazione. I rifiuti verdi possono essere conferiti direttamente dagli utenti anche presso il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 compreso i festivi e di pomeriggio il martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.20.