Ampliamento strettoia Pozzo Piano: i lavori inizieranno mercoledì 13 maggio

La notizia era stata annunciata dal sindaco Bottaro la scorsa settimana ed ora è ufficiale: stanno per iniziare i lavori di ampliamento della strettoia di Pozzo Piano. Si comincia mercoledì 13 maggio con lo spostamento dei pali della pubblica illuminazione e, la settimana successiva, si procederà con la demolizione del muro.Per questo motivo da oggi, e fino al 13 giugno 2020, è stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via Pozzo Piano, nel tratto compreso tra via Gramsci e via E. De Nicola. Inoltre, su via Pozzo Piano, all'incrocio con via De Nicola sarà istituito l'obbligo di svolta a destra. Di conseguenza, procedendo da via De Nicola sarà istituito l'obbligo di svolta a sinistra.Per i residenti del quartiere si tratta di una battaglia vinta dopo anni di "lotta" tra richieste e attese.