Via Pozzopiano, lunedì 13 la tanto attesa apertura del tratto di strada

Il conto alla rovescia è terminato. Lunedì 13 luglio alle ore 19 verrà aperto il tratto di via Pozzopiano compreso tra via De Nicola e via Tolomeo i cui lavori di allargamento erano cominciati lo scorso 13 maggio. Dopo due mesi esatti si concretizza così l'atteso intervento sull'arteria stradale, problema storico del quartiere e cruciale in entrata ed uscita da Trani Sud, affrontato e superato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Bottaro.Il Comune di Trani è intervenuto demolendo il muro di confine della proprietà privata confinante a seguito di una variante urbanistica preordinata all'esproprio, approvata in Consiglio comunale nel novembre del 2019. L'area, nell'arco dei 60 giorni, è stata sistemata a sede stradale con illuminazione a led, marciapiedi e tutti i raccordi con la viabilità esistente. Il tratto diventa così percorribile a doppio senso di marcia e consentirà ai pedoni di spostarsi in assoluta sicurezza da ambo i lati.