Ampliamento strettoia Pozzopiano, online la gara d'appalto

Nonostante le infinite emergenze di questi giorni, l'attività amministrativa non si ferma. E' stata pubblicata sul Mepa la richiesta d'offerta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via De Nicola.La scadenza delle offerte è fissata per martedì 24 marzo. L'importo dei lavori ammonta a 171.779,09 euro. Il termine contrattuale di esecuzione è di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.