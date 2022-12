Anche a Trani i festeggiamenti in onore di Santa Lucia venerata nella chiesa degli Angeli Custodi

Anche a Trani un programma di festeggiamenti in onore di Santa Lucia, venerata nella chiesa degli Angeli Custodi. Dopo un momento di preghiera nella serata di venerdì 9 dicembre nella chiesa di San Giacomo, oggi sabato 10 dicembre alle ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Domenico De Toma. Durante la celebrazione eucaristica, la confraternita ricorda il compianto Mons. Savino Giannotti e consegna gli attestati di benemerenza ai confratelli e consorelle per anzianità di iscrizione alla confraternita.Domenica 11 dicembre: ore 8.00/10.30/12.00 Solenne Celebrazioni eucaristiche; ore 19.00 celebrazione eucaristicaLunedì 12 dicembre 2021Ore 18.00 giro Bandistico della Bassa Musica MolfettaOre 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo Trani Barletta Bisceglie.Al Termine della celebrazione eucaristica FrittellataMartedì 13 dicembre – Festa di Santa LuciaOre 7.30 Annuncio della festa con suono festoso delle campane.8.00 Celebrazione EucaristicaOre 10.30 Celebrazione EucaristicaOre 12.00 Celebrazione Eucaristica .Ore 17.00 Celebrazione Eucaristica al Termine della celebrazione eucaristica Solenne Processione per le vie della città.