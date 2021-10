Oggi festa liturgica dei S.s. Angeli Custodi: le celebrazioni

Sabato 2 ottobre, in occasione della festa liturgica dei S.S. Angeli Custodi, ci saranno due celebrazioni: la prima alle 17.30 presieduta da don Enzo de Ceglie, la seconda alle 19.00 presieduta da mons. Sergio Pellegrini, vicario generale dell'Arcidiocesi. In occasione della festa dei nonni, durante la celebrazione, ci sarà la benedizione dei bambini con i nonni. Al termine ci sarà un momento di festa e di gioco organizzato dalla Confraternita in collaborazione con l'Azione Cattolica parrocchiale.